Число жертв стрельбы в Орландо возросло до шести человек

В результате стрельбы в американском городе Орландо, штат Флорида, погибли шесть человек, в том числе сам убийца, который покончил с собой, сообщил журналистам шериф округа Орандж Джерри Демингс.
Прибыв на место трагедии, полиция обнаружила тела трех мужчин и одной женщины, сказал он. Еще один пострадавший скончался в больнице от полученных ранений.
Убийца, 45-летний мужчина, расстреляв людей, покончил с собой.
Трагедия произошла в одном из офисов, отметил шериф. Убийца был бывшим сотрудником компании, располагавшейся в офисе. "Он был уволен где-то в апреле этого года", - отметил шериф.
Семеро других сотрудников не пострадали, в настоящее время их допрашивают детективы, сообщил Дж.Демингс.
Ранее сообщалось о гибели в Орландо пяти человек.
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