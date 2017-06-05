Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7021 EUR   1.9177 RUR   0.0301 GBR   2.1906 TRY   0.4853

Цена на нефть

    $/bbl WTI   48.32 Brent   50.31

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 17° 26° Завтра 21° 29° 8 Июн 22° 29° 9 Июн 21° 28°

Дальнее зарубежье 05.06.2017 19:10

Число жертв стрельбы в Орландо возросло до шести человек

В результате стрельбы в американском городе Орландо, штат Флорида, погибли шесть человек, в том числе сам убийца, который покончил с собой, сообщил журналистам шериф округа Орандж Джерри Демингс.

Прибыв на место трагедии, полиция обнаружила тела трех мужчин и одной женщины, сказал он. Еще один пострадавший скончался в больнице от полученных ранений.

Убийца, 45-летний мужчина, расстреляв людей, покончил с собой.

Трагедия произошла в одном из офисов, отметил шериф. Убийца был бывшим сотрудником компании, располагавшейся в офисе. "Он был уволен где-то в апреле этого года", - отметил шериф.

Семеро других сотрудников не пострадали, в настоящее время их допрашивают детективы, сообщил Дж.Демингс.

Ранее сообщалось о гибели в Орландо пяти человек.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, СТРЕЛЬБА, ЖЕРТВЫ


Похожие новости


В американском городе Орландо произошла стрельба, поступают данные о жертвах Неизвестный ранил семерых в торговом центре в Хьюстоне - ТВ Три человека убиты в результате стрельбы в торговом центре в США Уничтожен четвертый подозреваемый в убийстве полицейских в Далласе - ТВ Около 20 человек погибли и 42 госпитализированы в результате стрельбы в ночном клубе в Орландо - полиция Полиция в Калифорнии задержала одного из напавших на центр инвалидов в Сан-Бернардино - полиция

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]