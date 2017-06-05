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Дальнее зарубежье 05.06.2017 20:10

Ущерб от ураганов в США в 2017г может составить до $1,5 трлн - прогноз

Размер ущерба от грядущего сезона ураганов в США, продолжающегося с 1 июня по 30 ноября, может достичь $1,5 трлн при неблагоприятном сценарии, прогнозируют эксперты консалтинговой компании CoreLogic.

Государственное метеобюро США уже предупредило, что предстоящий сезон может отличаться повышенной активностью ураганов.

При этом почти 7 млн домовладельцев в наиболее опасных районах страны рискуют остаться без государственной страховки от наводнения, если Конгресс не продлит действие текущей программы страхования, истекающей в сентябре, сообщает MarketWatch.

Эксперты отмечают, что во многих регионах США нет альтернативы госстраховке от наводнения, при этом для большинства банков, предоставляющих ипотечные кредиты на жилье в районах с риском наводнения, наличие страховки является обязательным. В таком случае, если действие госпрограммы страхования закончится, это будет считаться нарушением условий ипотеки и может привести к массовым изъятиям домов у населения.

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Тэги: США, УРАГАНЫ, УБЫТОК, ПРОГНОЗ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]