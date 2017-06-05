Черногория стала членом НАТО

Черногория передала акт о присоединении к НАТО заместителю госсекретаря США Томасу Шэннону, официально став, таким образом, 29-м членом НАТО.

Как передает корреспондент "Интерфакса", торжественная церемония передачи акта состоялась в понедельник в госдепартаменте США. В церемонии принимал участие генсек НАТО Йенс Столтенберг и премьер Черногории Душко Маркович.

Процедура передачи акта о присоединении к НАТО от страны - нового члена альянса на хранение правительству США закреплена в Североатлантическом договоре.

Как сообщил госдепартамент США, уже 7 июня флаг Черногории будет поднят в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.