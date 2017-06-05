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Дальнее зарубежье 05.06.2017 20:17

Черногория стала членом НАТО

Черногория передала акт о присоединении к НАТО заместителю госсекретаря США Томасу Шэннону, официально став, таким образом, 29-м членом НАТО.

Как передает корреспондент "Интерфакса", торжественная церемония передачи акта состоялась в понедельник в госдепартаменте США. В церемонии принимал участие генсек НАТО Йенс Столтенберг и премьер Черногории Душко Маркович.

Процедура передачи акта о присоединении к НАТО от страны - нового члена альянса на хранение правительству США закреплена в Североатлантическом договоре.

Как сообщил госдепартамент США, уже 7 июня флаг Черногории будет поднят в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

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Тэги: ЧЕРНОГОРИЯ, НАТО, ВСТУПЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]