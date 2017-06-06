Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7021 EUR   1.918 RUR   0.0302 GBR   2.2006 TRY   0.4834

Цена на нефть

    $/bbl WTI   47.40 Brent   49.47

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 21° 28° Завтра 22° 30° 8 Июн 21° 28° 9 Июн 21° 31°

СНГ 06.06.2017 11:28

Астана призывает решать ситуацию вокруг Катара дипломатическим путем

Министерство иностранных дел Казахстана надеется на урегулирование ситуации вокруг разрыва дипломатических отношений ряда арабских стран с Катаром путем переговоров.

"Наша страна выражает надежду, что все стороны преодолеют разногласия и урегулируют данную ситуацию дипломатическими методами, путем переговоров", - сказал глава МИД Казахстана Кайрат Абдрахманов журналистам во вторник в Астане.

"Мы призываем все стороны, которые вовлечены в эту ситуацию, проявить сдержанность и принять взаимоприемлемое решение, прежде всего во благо народов этих стран, которые в первую очередь будут страдать от разрыва дипотношений", - подчеркнул министр.

Как сообщалось, ряд государств, в том числе Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Йемен, Египет и Саудовская Аравия, объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром.

Саудовская Аравия, которая возглавляет арабскую коалицию по борьбе с йеменскими повстанцами-хуситами, также заявила, что Катар будет выведен из состава этой коалиции.

Причиной таких решительных мер послужило обвинение катарских властей в поддержке террористической деятельности.

Между тем по мнению наблюдателей, истинной причиной конфликта могло послужить то, что в ходе прошедшего неделю назад саммита стран Персидского залива катарское новостное агентство распространило речь эмира Катара, который заявил о поддержке нормальных отношений с Ираном, что вызвало волну критики на саммите.

Позднее Катар попытался объяснить, что сайт агентства был взломан, и речь является "фэйком", однако это не убедило арабских партнеров Катара.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КАЗАХСТАН, МИД, КАТАР, СИТУАЦИЯ


Похожие новости


Москва предлагает провести новую встречу в Астане по Сирии 12-13 июня - МИД Казахстана "ЭКСПО-2017" не помешает проведению в Астане переговоров по Сирии - глава МИД Казахстана Казахстан не получал заявлений стран-гарантов по режиму перемирия в Сирии по итогам встречи в Тегеране - МИД Казахстана Главы МИД стран ШОС обсудят в Астане завершение процесса присоединения к организации Индии и Пакистана Проблема Карабаха не требует нового переговорщика, должна решаться в рамках Минской группы - глава МИД Казахстана Назарбаев до конца года планирует посетить Японию, Южную Корею, Саудовскую Аравию и Иорданию - МИД Казахстана

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]