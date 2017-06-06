Астана призывает решать ситуацию вокруг Катара дипломатическим путем

Министерство иностранных дел Казахстана надеется на урегулирование ситуации вокруг разрыва дипломатических отношений ряда арабских стран с Катаром путем переговоров.
"Наша страна выражает надежду, что все стороны преодолеют разногласия и урегулируют данную ситуацию дипломатическими методами, путем переговоров", - сказал глава МИД Казахстана Кайрат Абдрахманов журналистам во вторник в Астане.
"Мы призываем все стороны, которые вовлечены в эту ситуацию, проявить сдержанность и принять взаимоприемлемое решение, прежде всего во благо народов этих стран, которые в первую очередь будут страдать от разрыва дипотношений", - подчеркнул министр.
Как сообщалось, ряд государств, в том числе Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Йемен, Египет и Саудовская Аравия, объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром.
Саудовская Аравия, которая возглавляет арабскую коалицию по борьбе с йеменскими повстанцами-хуситами, также заявила, что Катар будет выведен из состава этой коалиции.
Причиной таких решительных мер послужило обвинение катарских властей в поддержке террористической деятельности.
Между тем по мнению наблюдателей, истинной причиной конфликта могло послужить то, что в ходе прошедшего неделю назад саммита стран Персидского залива катарское новостное агентство распространило речь эмира Катара, который заявил о поддержке нормальных отношений с Ираном, что вызвало волну критики на саммите.
Позднее Катар попытался объяснить, что сайт агентства был взломан, и речь является "фэйком", однако это не убедило арабских партнеров Катара.
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