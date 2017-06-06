Глава МИД Казахстана считает предстоящий саммит ШОС в Астане историческим

На предстоящем заседании совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) планируется завершить процедуры по приему Индии и Пакистана и подписать ряд документов, сообщил министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов.
"Предстоящее заседание совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества имеет историческое значение. На данном заседании предполагается принять ряд документов. Главы государства стран - членов ШОС подпишут Астанинскую декларацию", - сказал К.Абдрахманов журналистам во вторник в Астане.
По его данным, также планируется принять на заседании конвенцию ШОС о противодействии экстремизму.
По словам министра, в рамках саммита состоятся переговоры в узком кругу, в ходе которых ожидается принятие решения о завершении процедур по приему Индии и Пакистана в ШОС и предоставления им статуса полноправного члена организации.
На заседании в расширенном составе главы государств оценят ситуацию в странах ШОС, определят задачи и перспективы развития организации, рассказал глава МИД.
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