Глава МИД Казахстана считает предстоящий саммит ШОС в Астане историческим

На предстоящем заседании совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) планируется завершить процедуры по приему Индии и Пакистана и подписать ряд документов, сообщил министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов.

"Предстоящее заседание совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества имеет историческое значение. На данном заседании предполагается принять ряд документов. Главы государства стран - членов ШОС подпишут Астанинскую декларацию", - сказал К.Абдрахманов журналистам во вторник в Астане.

По его данным, также планируется принять на заседании конвенцию ШОС о противодействии экстремизму.

По словам министра, в рамках саммита состоятся переговоры в узком кругу, в ходе которых ожидается принятие решения о завершении процедур по приему Индии и Пакистана в ШОС и предоставления им статуса полноправного члена организации.

На заседании в расширенном составе главы государств оценят ситуацию в странах ШОС, определят задачи и перспективы развития организации, рассказал глава МИД.