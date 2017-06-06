Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7021 EUR   1.918 RUR   0.0302 GBR   2.2006 TRY   0.4834

Цена на нефть

    $/bbl WTI   47.40 Brent   49.47

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 21° 28° Завтра 22° 30° 8 Июн 21° 28° 9 Июн 21° 31°

СНГ 06.06.2017 11:45

Глава МИД Казахстана считает предстоящий саммит ШОС в Астане историческим

На предстоящем заседании совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) планируется завершить процедуры по приему Индии и Пакистана и подписать ряд документов, сообщил министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов.

"Предстоящее заседание совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества имеет историческое значение. На данном заседании предполагается принять ряд документов. Главы государства стран - членов ШОС подпишут Астанинскую декларацию", - сказал К.Абдрахманов журналистам во вторник в Астане.

По его данным, также планируется принять на заседании конвенцию ШОС о противодействии экстремизму.

По словам министра, в рамках саммита состоятся переговоры в узком кругу, в ходе которых ожидается принятие решения о завершении процедур по приему Индии и Пакистана в ШОС и предоставления им статуса полноправного члена организации.

На заседании в расширенном составе главы государств оценят ситуацию в странах ШОС, определят задачи и перспективы развития организации, рассказал глава МИД.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КАЗАХСТАН, МИД, ШОС, САММИТ


Похожие новости


Москва предлагает провести новую встречу в Астане по Сирии 12-13 июня - МИД Казахстана "ЭКСПО-2017" не помешает проведению в Астане переговоров по Сирии - глава МИД Казахстана Казахстан не получал заявлений стран-гарантов по режиму перемирия в Сирии по итогам встречи в Тегеране - МИД Казахстана Главы МИД стран ШОС обсудят в Астане завершение процесса присоединения к организации Индии и Пакистана Проблема Карабаха не требует нового переговорщика, должна решаться в рамках Минской группы - глава МИД Казахстана Назарбаев до конца года планирует посетить Японию, Южную Корею, Саудовскую Аравию и Иорданию - МИД Казахстана

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]