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Дальнее зарубежье 06.06.2017 12:05

Эмир Кувейта намерен оказать содействие в урегулировании кризиса вокруг Катара

Власти Кувейта предпринимают попытки по урегулированию дипломатического кризиса между Катаром и рядом стран, выступая в роли посредника между сторонами, сообщает во вторник межарабский телеканал "Аль-Джазира".

Глава МИД Катара Мухаммед бен Абдель Рахман бен Джасем ат-Тани заявил, что эмир Кувейта Сабах аль-Ахмед ас-Сабах в телефонном разговоре с главой Катара Тамимом бен Хамадом ат-Тани призвал его отложить выступление о сложившейся ситуации, отмечается в сообщении канала.

"Он получил звонок от эмира Кувейта, который призвал его отложить выступление, чтобы получить время для урегулирования кризиса", - сказал глава катарского МИД в интервью телеканалу.

При этом министр отметил, что его народ выступает против тех, кто "пытается навязать свою волю Катару и вмешаться в его внутренние дела".

Ранее в понедельник Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Египет, Саудовская Аравия, Йемен и ряд других стран объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром.

Причиной такого шага послужили обвинения в адрес катарских властей в поддержке террористической деятельности, в том числе "Аль-Каиды" и группировки "Исламское государство" (запрещены в РФ).

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Тэги: КАТАР, КУВЕЙТ, КРИЗИС, УРЕГУЛИРОВАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]