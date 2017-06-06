Тиллерсон заявил, что Трамп поручил ему восстанавливать отношения с Россией

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил в четверг в ходе визита в Новую Зеландию, что президент Дональд Трамп дал ему задание стабилизировать отношения с Россией и возродить доверие между Вашингтоном и Москвой.

"Он дал мне ясное (распоряжение - ИФ): вести работу в любом возможном темпе и в тех областях, в которых, как я думаю, мы можем добиться успехов (с Россией - ИФ)", - приводит слова Р.Тиллерсона агентство Ассошиэйтед Пресс, сказанные в Веллингтоне.

Госсекретарь признал, что отношения между США и Россией в настоящий момент находятся на низком уровне.

Р.Тиллерсон также упомянул о словах президента США, согласно которым расследование предполагаемых связей между предвыборной командой Д.Трампа и Россией не должно мешать выстраиванию отношений между Вашингтоном и Москвой.

При этом госсекретарь отказался комментировать детали этого расследования.

АП напоминает, что перед поездкой Р.Тиллерсона в Новую Зеландию он совершил визит в Австралию вместе с шефом Пентагона Джеймсом Мэттисом.