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Дальнее зарубежье 06.06.2017 12:28

На Бельгию надвигается ураган

Парки, лесные зоны Брюсселя закрыты во вторник для публики и автомобильного движения из порывов ветра более 80 км/ч, которые в сопровождении дождя обрушились на столичный регион Бельгии, передает корреспондент "Интерфакса".

Согласно прогнозу Королевского метеорологического института, в течение дня ураганный ветер накроет всю территорию страны, местами он будет достигать до 90 км/ч, ожидаются грозы с ливнями.

Особенно сильный ветер прогнозируется на юге и юго-западе Бельгии.

И хотя в среду городские власти обещают открыть парки после проверки и расчистки, в этот день в Брюсселе ожидают нестабильную и ветреную погоду с ливнями.

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Тэги: БЕЛЬГИЯ, СТИХИЯ, ВЕТЕР

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]