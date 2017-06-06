На Бельгию надвигается ураган

Парки, лесные зоны Брюсселя закрыты во вторник для публики и автомобильного движения из порывов ветра более 80 км/ч, которые в сопровождении дождя обрушились на столичный регион Бельгии, передает корреспондент "Интерфакса".

Согласно прогнозу Королевского метеорологического института, в течение дня ураганный ветер накроет всю территорию страны, местами он будет достигать до 90 км/ч, ожидаются грозы с ливнями.

Особенно сильный ветер прогнозируется на юге и юго-западе Бельгии.

И хотя в среду городские власти обещают открыть парки после проверки и расчистки, в этот день в Брюсселе ожидают нестабильную и ветреную погоду с ливнями.