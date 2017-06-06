Косачев называет некомпетентными заявления вице-президента США в адрес России и Ирана

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев считает, что высказывания вице-президента США Майка Пенса о том, что Россия, Иран и терроризм являются главными угрозами в мире, свидетельствует об откровенной некомпетентности администрации Дональда Трампа.
"Заявление вице-президента США Майка Пенса о том, что РФ, Иран и терроризм относятся к числу главных угроз в мире ничего, кроме сожаления и разочарования, вызвать не могут. Они показывают, что администрация Д.Трампа либо откровенно некомпетентна, либо в очередной раз идет путем, проторенным предшественниками. А скорей всего - и первое, и второе", - написал К.Косачев на своей странице в Фейсбуке во вторник.
По его мнению, подобные высказывания вице-президента США - "это апофеоз абсурда, который лишает высказывания любого смысла, кроме чисто пропагандистского".
"Хотя в чем-то второй человек в США прав, говоря о том, что Россия и Иран создают опасности для мира. С той поправкой, что они опасны для однополярного мира", - добавил сенатор.
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