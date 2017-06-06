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Дальнее зарубежье 06.06.2017 13:02

Назарбаев потребовал обеспечить высокий уровень безопасности в Казахстане во время проведения ЭКСПО-2017

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел совещание в преддверии открытия в Астане международной специализированной выставки ЭКСПО-2017, сообщила пресс-служба главы государства.

В ходе совещания был рассмотрен общий порядок проведения международной выставки и вопросы обеспечения безопасности граждан и гостей столицы в этот период, говорится в распространенной во вторник информации пресс-службы президента.

"Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что, учитывая нестабильную ситуацию в мире, во время проведения выставки важно обеспечить высокий уровень безопасности гостей и граждан страны не только в Астане, но и во всех регионах. Каждый руководитель несет за это персональную ответственность", - отмечается в сообщении пресс-службы.

По итогам совещания глава государства дал ряд поручений.

Международная специализированная выставка ЭКСПО-2017 "Энергия будущего" пройдет в столице Казахстана с 10 июня по 10 сентября 2017 года. Свое участие в ней подтвердили 115 стран и 22 международные организации.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ПРЕЗИДЕНТ, ЭКСПО, БЕЗОПАСНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]