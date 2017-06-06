Назарбаев потребовал обеспечить высокий уровень безопасности в Казахстане во время проведения ЭКСПО-2017

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел совещание в преддверии открытия в Астане международной специализированной выставки ЭКСПО-2017, сообщила пресс-служба главы государства.

В ходе совещания был рассмотрен общий порядок проведения международной выставки и вопросы обеспечения безопасности граждан и гостей столицы в этот период, говорится в распространенной во вторник информации пресс-службы президента.

"Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что, учитывая нестабильную ситуацию в мире, во время проведения выставки важно обеспечить высокий уровень безопасности гостей и граждан страны не только в Астане, но и во всех регионах. Каждый руководитель несет за это персональную ответственность", - отмечается в сообщении пресс-службы.

По итогам совещания глава государства дал ряд поручений.

Международная специализированная выставка ЭКСПО-2017 "Энергия будущего" пройдет в столице Казахстана с 10 июня по 10 сентября 2017 года. Свое участие в ней подтвердили 115 стран и 22 международные организации.