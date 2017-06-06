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Регион 06.06.2017 13:14

Грузинский боевик ИГ погиб в Сирии - СМИ

В Сирии погиб еще один гражданин Грузии, сражавшийся в рядах террористической организации "Исламское государство" , уроженец Панкисского ущелья Мухмад Багакашвили, сообщают во вторник грузинские СМИ.

В его семье в селе Дуиси журналистам рассказали, что 25-летний М.Багакашвили погиб в результате авиаудара две недели назад, однако известие об этом пришло в Панкисское ущелье лишь накануне.

В Сирии и Ираке за последние годы погибли 24 уроженца Панкисского ущелья.

По данным грузинских экспертов, в настоящее время в рядах ИГ находятся до 50 жителей Панкисского ущелья, где компактно проживают этнические чеченцы - кистинцы.

Молодые люди из Панкисского ущелья в основном в 2012 году направились в Ирак и Сирию, вдохновившись примером своего соотечественника, "военного министра" ИГ, выходца из села Биркиани Тархана Батирашвили, взявшего имя Абу Умар аш Шишани. Он был уничтожен в Сирии в 2016 году.

26 января 2016 года глава МИД РФ Сергей Лавров заявил на пресс-конференции в Москве, что ИГ использует Панкисское ущелье в Грузии в качестве базы для подготовки боевиков. "Сейчас доходят сообщения, что игиловцы используют эту труднодоступную территорию для того, чтобы там тренироваться, отдыхать и пополнять свои запасы", - сказал министр.

Он добавил, что Россия была вынуждена отказаться от безвизового режима с Грузией и ужесточить визовый режим "во многом потому, что из Панкисского ущелья террористическая угроза не исчезла".

Между тем власти Грузии отрицают подготовку боевиков ИГ в Панкиси. В частности, президент Георгий Маргвелашвили заявлял, что грузинские правоохранительные органы полностью контролируют ситуацию в ущелье.

Руководитель Службы госбезопасности Грузии Вахтанг Гомелаури также исключал возможность нахождения боевиков ИГ в Панкисском ущелье. "В Панкиси абсолютно спокойная обстановка. Смело можем заявить, что там никакие группировки не готовятся", - заявлял В.Гомелаури.

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Тэги: ГРУЗИЯ, СИРИЯ, БОЕВИК, ГИБЕЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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