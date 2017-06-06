Компания Apple в рамках ежегодной конференции для разработчиков WWDC представила обновление операционной системы для мобильных устройств iOS и ОС для стационарных устройств macOS, ряд новых устройств и новый дизайн магазина приложений App Store.
Новая iOS11 выйдет осенью 2017 года, как и macOS High Sierra. В ней появится панель приложений Dock, существующая на macOS и позволяющая переносить информацию из одного приложения в другое; приложение "Файлы" для хранения различных документов; функция перевода денег по Apple Pay.
Также Apple расширила функции виртуального помощника Siri, который теперь будет более внимательно отслеживать предпочтения владельца устройства и на основе анализа данных предлагать ему ту или иную информацию. Кроме того, Siri "научилась" выполнять синхронный перевод голосовых сообщений.
Компания полностью обновила дизайн магазина приложений App Store - карточки с отдельными приложениями стали больше и содержат более подробную информацию.
Apple представила ряд обновленных устройств, в частности, новые моноблоки iMac. Компьютеры будут оснащены более мощными процессорами. Максимальный объем оперативной памяти был расширен до 64 Гб. К стандартным разъемам инженеры Apple добавили два порта USB-C.
Кроме этого, на конференции было представлено новое устройство - черный iMac Pro, который заменил собой другую версию - Mac Pro. iMac Pro будет поставляться с 8-, 10- и 16-ядерными процессорами Intel Xeon и графической системой Radeon Vega, которая использует до 16 ГБ VRAM.
Компания обновила линейку планшетов iPad Pro, включив в нее мини-версию устройства с экраном 10,5 дюйма. Они традиционно стали быстрее и легче, получили улучшенные камеры и дисплеи. Меньшая модель будет весить менее 500г, при этом сможет снимать полноценные видео в формате 4K. Ее стоимость в России начинается от 47 тыс. рублей.
Наконец, Apple решила составить конкуренцию Amazon и выпустила собственную "умную" колонку HomePod. В минималистичного дизайна цилиндр встроен помощник Siri и высококачественная акустика. Устройство, помимо проигрывания музыки, может "общаться" со своим владельцем, отправлять голосовые сообщения, напоминать о запланированных событиях и выполнять функцию будильника. Стоить новое устройство будет $349.
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