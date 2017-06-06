SOCAR увеличила в январе-мае объемы бурения в 1,5 раза

Буровые управления компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) в январе-мае 2017 года увеличили объемы бурения по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года на 49% - до 63,339 тыс. метров, сообщили агентству Интерфакс-Азербайджан в SOCAR.

"В общем объеме буровых работ SOCAR в январе-мае 2017 года на эксплуатационное бурение пришлось 57,896 тыс. метров, на разведочное - 5,443 тыс. метров", - отмечается в сообщении.

В мае объемы бурения по SOCAR составили 13,743 тыс. метров, в том числе эксплуатационное бурение – 12,277 тыс. метров, разведочное – 1,466 тыс. метров.

В январе-мае текущего года буровыми управлениями SOCAR сдано в эксплуатацию 30 новых скважин, в том числе в мае – 7.

В 2016 году объемы бурения SOCAR составили 105,245 тыс. метров.

Н.Аббасова