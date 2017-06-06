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ТЭК 06.06.2017 11:35

SOCAR увеличила в январе-мае объемы бурения в 1,5 раза

Буровые управления компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) в январе-мае 2017 года увеличили объемы бурения по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года на 49% - до 63,339 тыс. метров, сообщили агентству Интерфакс-Азербайджан в SOCAR.

"В общем объеме буровых работ SOCAR в январе-мае 2017 года на эксплуатационное бурение пришлось 57,896 тыс. метров, на разведочное - 5,443 тыс. метров", - отмечается в сообщении.

В мае объемы бурения по SOCAR составили 13,743 тыс. метров, в том числе эксплуатационное бурение – 12,277 тыс. метров, разведочное – 1,466 тыс. метров.

В январе-мае текущего года буровыми управлениями SOCAR сдано в эксплуатацию 30 новых скважин, в том числе в мае – 7.

В 2016 году объемы бурения SOCAR составили 105,245 тыс. метров.

Н.Аббасова

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Тэги: SOCAR, БУРЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]