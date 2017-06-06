Власти Аризоны и Юты просят Трампа отменить запрет на новые урановые проекты близ Гранд-Каньона

Ряд влиятельных чиновников Аризоны и Юты призывают администрацию президента США Дональда Трампа отменить запрет на новые проекты по добыче урана рядом с Большим каньоном, пишет The Guardian.

Власти обоих штатов утверждают, что запрет сроком на 20 лет, вступивший в силу в 2012 году, является незаконным и лишает горнодобывающую отрасль экономических возможностей.

Они также настаивают на необходимости лишить ряд мест в Аризоне статуса природного памятника, что позволит вести горные работы рядом с ними. Как сообщает Knau Arizona Public Radio, помимо урана, в штате ограничена добыча угля, природного газа и нефти в силу большого количества природных памятников.

Сторонники запрета возражают, что новые добывающие проекты могут повысить риск попадания в каньон воды, загрязненной ураном. После старых разработок остались сотни загрязненных объектов, из-за которых у местного населения возникли серьезные проблемы со здоровьем, включая широкое распространение раковых заболеваний.

Так называемый Аризонский пояс содержит около 40% всех запасов урановых руд в США.