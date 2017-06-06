США направит в Эстонию стратегические бомбардировщики и истребители F-16 для участия в учениях НАТО

В Эстонии в международных учениях Saber Strike примут участие стратегические бомбардировщики, истребители и вертолеты США, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Сил обороны.

Полёты на низких высотах проведут вертолеты США Black Hawk, Pave Hawk, Apache и Chinook, базирующиеся на авиабазе Эмари (Amari).

Кроме них, в Эстонию для отработки различных упражнений на центральном полигоне прибудут стратегические бомбардировщики США B-1 и B-52, а также многоцелевые истребители F-16.

"Для ВВС Эстонии одной из главных целей учений является интеграция в единое целое летящих на больших высотах самолетов, летящих на малой высоте вертолетов и наземных частей. Важную роль в достижении такого единства играют корректировщики авиационного огня и связные офицеры в штабах", - сказал начальник авиабазы Эмари подполковник Юлар Лыхмус.

Авиационная деятельность в воздушном пространстве Эстонии продлится до 16 июня.

Ежегодные учения сухопутных войск США в странах Балтии и Польше Saber Strike начались в понедельник. В этом году впервые принимают участие все боевые группы НАТО. В учениях принимают участие около 1 500 военнослужащих разведывательного батальона Сил обороны Эстонии, солдаты и офицеры США, Франции, Дании, Великобритании, а также Финляндии (не входит в НАТО).

Государством, проводящим учения, в нынешнем году является Латвия, где расположен главный штаб манёвров. Всего в трех странах Балтии и Польше задействованы части и подразделения 20 государств-членов и партнеров НАТО.