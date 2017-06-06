США направит в Эстонию стратегические бомбардировщики и истребители F-16 для участия в учениях НАТО

В Эстонии в международных учениях Saber Strike примут участие стратегические бомбардировщики, истребители и вертолеты США, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Сил обороны.
Полёты на низких высотах проведут вертолеты США Black Hawk, Pave Hawk, Apache и Chinook, базирующиеся на авиабазе Эмари (Amari).
Кроме них, в Эстонию для отработки различных упражнений на центральном полигоне прибудут стратегические бомбардировщики США B-1 и B-52, а также многоцелевые истребители F-16.
"Для ВВС Эстонии одной из главных целей учений является интеграция в единое целое летящих на больших высотах самолетов, летящих на малой высоте вертолетов и наземных частей. Важную роль в достижении такого единства играют корректировщики авиационного огня и связные офицеры в штабах", - сказал начальник авиабазы Эмари подполковник Юлар Лыхмус.
Авиационная деятельность в воздушном пространстве Эстонии продлится до 16 июня.
Ежегодные учения сухопутных войск США в странах Балтии и Польше Saber Strike начались в понедельник. В этом году впервые принимают участие все боевые группы НАТО. В учениях принимают участие около 1 500 военнослужащих разведывательного батальона Сил обороны Эстонии, солдаты и офицеры США, Франции, Дании, Великобритании, а также Финляндии (не входит в НАТО).
Государством, проводящим учения, в нынешнем году является Латвия, где расположен главный штаб манёвров. Всего в трех странах Балтии и Польше задействованы части и подразделения 20 государств-членов и партнеров НАТО.
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