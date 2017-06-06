Правоохранительные органы Азербайджана предотвратили попытки дестабилизации в стране - генпрокурор

Правоохранительные органы Азербайджана предотвратили попытки дестабилизации ситуации в стране, в результате была арестована группа лиц, работавших на Армению, заявил генеральный прокурор Закир Гаралов.

«7 мая Министерство обороны и правоохранительные органы выступили с заявлением по известным событиям (арест армянских шпионов - ИФ). Азербайджан находится в состоянии войны, и никто не имеет права бросать тень и вредить азербайджанской армии и солдату. Такие попытки были предотвращены, и сегодня для нашего государства нет никакой угрозы», - подчеркнул З.Гаралов в беседе с журналистами, комментируя разоблачение и арест группы военнослужащих и гражданских лиц, тайно сотрудничавших со спецслужбами Армении.

Он призвал СМИ воздержаться от публикации материалов по данному вопросу, подчеркнув, что "это может послужить на руку врагам Азербайджана". «В этом уголовном деле содержится информация, представляющая важную государственную тайну. Поэтому я призываю азербайджанские СМИ воздержаться от публикации материалов в этой связи», - отметил З.Гаралов.

По его словам, на сегодняшний день Генпрокуратура сделала официальные предупреждения шести органам СМИ в связи с публикацией недостоверных информаций по этому делу.

Генпрокурор добавил, что общественность страны будет ознакомлена с подробностями уголовного дела после завершения предварительного следствия.

Как сообщалось ранее, Генпрокуратура, МВД, Минобороны и СГБ Азербайджана выступили с совместным заявлением о разоблачении и аресте группа военнослужащих и гражданских лиц, тайно сотрудничавших со спецслужбами Армении.

В заявлении вышеуказанных структур отмечалось, что группа военнослужащих и гражданских лиц, совершив предательство в отношении Азербайджана и исходя из материальных интересов, находились в тесном сотрудничестве с вражеской разведкой и периодически передавали противнику информацию, содержащую военную тайну.

В результате неотложных оперативно-следственных мер была предотвращена провокационная и террористическая деятельность вражеских спецслужб, которая планировалась в общественных местах Баку. Группа военнослужащих и гражданских лиц, привлеченная к тайному сотрудничеству с вражескими спецслужбами, была арестована.

На основе собранных материалов в Военной прокуратуре Азербайджана возбуждено уголовное дело по статье 274 УК и создана совместная оперативно-следственная группа, состоящая из сотрудников Генпрокуратуры, Минобороны, МВД и СГБ. Ведется следствие.

В настоящее время продолжаются оперативно-следственные мероприятия по выявлению всех виновных и привлечению их к уголовной ответственности.

Р.Бабаев