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Дальнее зарубежье 06.06.2017 14:13

СМИ сообщают о связи манчестерского террориста-смертника с исламистскими радикалами из Бельгии

Террорист-смертник ливийского происхождения Салман Абеди, убивший 22 человека на концерте певицы Арианы Гранде в Манчестере, имел связи с Бельгией, сообщила во вторник газета "Либр Бельжик" со ссылкой на информацию "Нью Йорк Таймс".

Как пишет издание, в Ливии С.Абеди прошел обработку в местной ячейке запрещенного в России "Исламского государства", в которую входили многочисленные исламистские боевики из Бельгии и Франции.

Абдельхамид Абаауд, которого считают одним из организаторов терактов в Париже и Брюсселе, был в их числе, и, как сообщает "Либр Бельжик", один из его людей сохранял контакт с манчестерским смертником после возвращения того в Великобританию.

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Тэги: БЕЛЬГИЯ, БРИТАНИЯ, МАНЧЕСТЕР, ТЕРРОРИСТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]