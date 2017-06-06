СМИ сообщают о связи манчестерского террориста-смертника с исламистскими радикалами из Бельгии

Террорист-смертник ливийского происхождения Салман Абеди, убивший 22 человека на концерте певицы Арианы Гранде в Манчестере, имел связи с Бельгией, сообщила во вторник газета "Либр Бельжик" со ссылкой на информацию "Нью Йорк Таймс".
Как пишет издание, в Ливии С.Абеди прошел обработку в местной ячейке запрещенного в России "Исламского государства", в которую входили многочисленные исламистские боевики из Бельгии и Франции.
Абдельхамид Абаауд, которого считают одним из организаторов терактов в Париже и Брюсселе, был в их числе, и, как сообщает "Либр Бельжик", один из его людей сохранял контакт с манчестерским смертником после возвращения того в Великобританию.
Генпрокурор Азербайджана обещает выявлять незаконные источники финансирования политических партий и НПО
Правоохранительные органы Азербайджана предотвратили попытки дестабилизации в стране - генпрокурор
Борьба с коррупцией в Азербайджане носит целенаправленный характер - генпрокурор
НФПП в 2016г признал целесообразными для финансирования проекты с потребностью в инвестициях около 554,5 млн манатов
Убыток НФПП за 2016г составил около 12,5 млн манатов
Азерэнержи в январе-мае увеличил выработку электроэнергии на 2%
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погибли 3 человека - МВД
Американцы потратят рекордные $15,5 млрд на подарки ко Дню отца - NRF
Apple представила обновленные iOS, новые MacBook и "умную" колонку
Нахчыванскую АР Азербайджана посетила группа руководителей ведущих СМИ страны
Глава Нахчыванской Автономной республики Азербайджана и посол Израиля в Баку обсудили перспективы сотрудничества в АПК
Госкомитет по градостроительству и архитектуре определился с разработчиками генпланов Товуза и Губы
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
Таллинн готов стать для Баку мостом для выхода на Скандинавию – министр Корб
Nar представляет выгодные пакеты «Отпуск» для пользователей услуг роуминга
В городе Хачмазе состоялся большой детский праздник. Фоторепортаж
Предложение Qutu от Nar: цифровое телевидение, фибероптический интернет и мобильная связь в одном пакете на еще более выгодных условиях
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»