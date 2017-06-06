СМИ сообщают о связи манчестерского террориста-смертника с исламистскими радикалами из Бельгии

Террорист-смертник ливийского происхождения Салман Абеди, убивший 22 человека на концерте певицы Арианы Гранде в Манчестере, имел связи с Бельгией, сообщила во вторник газета "Либр Бельжик" со ссылкой на информацию "Нью Йорк Таймс".

Как пишет издание, в Ливии С.Абеди прошел обработку в местной ячейке запрещенного в России "Исламского государства", в которую входили многочисленные исламистские боевики из Бельгии и Франции.

Абдельхамид Абаауд, которого считают одним из организаторов терактов в Париже и Брюсселе, был в их числе, и, как сообщает "Либр Бельжик", один из его людей сохранял контакт с манчестерским смертником после возвращения того в Великобританию.