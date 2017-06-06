Авиаудары международной антитеррористической коалиции привели к гибели более 10 мирных жителей, пытавшихся бежать из Ракки - СМИ

Не менее 12 мирных жителей стали жертвами авиаударов возглавляемой США международной коалиции против группировки ИГ (запрещена в РФ) в Сирии в городе Ракка - оплоте ИГ, сообщает сирийское государственное агентство САНА.

Среди погибших есть женщины и дети.

По данным САНА, бомбардировке подверглась городская пристань. Жители собрались на ней, чтобы попытаться покинуть на лодках по реке Евфрат Ракку, которую до сих пор удерживают боевики.