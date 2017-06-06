Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7021 EUR   1.918 RUR   0.0302 GBR   2.2006 TRY   0.4834

Цена на нефть

    $/bbl WTI   47.40 Brent   49.47

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 21° 28° Завтра 22° 30° 8 Июн 21° 28° 9 Июн 21° 31°

Дальнее зарубежье 06.06.2017 12:30

Авиаудары международной антитеррористической коалиции привели к гибели более 10 мирных жителей, пытавшихся бежать из Ракки - СМИ

Не менее 12 мирных жителей стали жертвами авиаударов возглавляемой США международной коалиции против группировки ИГ (запрещена в РФ) в Сирии в городе Ракка - оплоте ИГ, сообщает сирийское государственное агентство САНА.

Среди погибших есть женщины и дети.

По данным САНА, бомбардировке подверглась городская пристань. Жители собрались на ней, чтобы попытаться покинуть на лодках по реке Евфрат Ракку, которую до сих пор удерживают боевики.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, РАККА, БЕЖЕНЦЫ, ГИБЕЛЬ


Похожие новости


Шеф Пентагона прогнозирует операцию по освобождению Ракки в ближайшие недели

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]