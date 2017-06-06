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ТЭК 06.06.2017 12:24

Газпром не исключает, что ситуация вокруг Катара может сказаться на мировом рынке газа

Ситуация вокруг Катара может сказаться на мировом рынке газа, не исключил зампред правления "Газпрома" Александр Медведев на пресс-конференции во вторник.

"То, что произошло в дипломатических отношениях Катара с соседними странами - это происходит не раз. Было такое уже, и отношения были восстановлены в течение года. Катар не нефтяной экспортер, а газовый, то есть исключать, что эскалация может привести к проблемам с поставками катарского СПГ, нельзя. Произойдет это или нет, мы не знаем. И честно говоря, когда рынок трясет, это интересно спекулянтам, но мы предпочитаем стабильную ситуацию", - прокомментировал он.

"У нас резерв дополнительных поставок трубного газа есть. Особенно с учетом резерва мощностей газопровода OPAL", - добавил А.Медведев.

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Тэги: МИР, ГАЗ, КАТАР, ОЦЕНКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]