Газпром не исключает, что ситуация вокруг Катара может сказаться на мировом рынке газа

Ситуация вокруг Катара может сказаться на мировом рынке газа, не исключил зампред правления "Газпрома" Александр Медведев на пресс-конференции во вторник.

"То, что произошло в дипломатических отношениях Катара с соседними странами - это происходит не раз. Было такое уже, и отношения были восстановлены в течение года. Катар не нефтяной экспортер, а газовый, то есть исключать, что эскалация может привести к проблемам с поставками катарского СПГ, нельзя. Произойдет это или нет, мы не знаем. И честно говоря, когда рынок трясет, это интересно спекулянтам, но мы предпочитаем стабильную ситуацию", - прокомментировал он.

"У нас резерв дополнительных поставок трубного газа есть. Особенно с учетом резерва мощностей газопровода OPAL", - добавил А.Медведев.