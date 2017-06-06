Афганский президент призвал талибов встать на путь мира

Президент Афганистана Ашраф Гани выдвинул ультиматум боевикам движения "Талибан" (запрещено в РФ), призвав их вступить на путь мира или "ожидать последствий".
"Мы предлагаем шанс для мира, но это не бесконечное по времени предложение. Время истекает... это последний шанс, используйте его или ожидайте последствий", - заявил А.Гани на международной конференции в Кабуле.
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