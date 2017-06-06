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Дальнее зарубежье 06.06.2017 14:26

Афганский президент призвал талибов встать на путь мира

Президент Афганистана Ашраф Гани выдвинул ультиматум боевикам движения "Талибан" (запрещено в РФ), призвав их вступить на путь мира или "ожидать последствий".

"Мы предлагаем шанс для мира, но это не бесконечное по времени предложение. Время истекает... это последний шанс, используйте его или ожидайте последствий", - заявил А.Гани на международной конференции в Кабуле.

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Тэги: АФГАНИСТАН, ПРЕЗИДЕНТ, "ТАЛИБАН", ОБРАЩЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]