В правительстве Узбекистана сменился вице-премьер, ответственный за привлечение иностранных инвестиций

Заместитель премьер-министра, руководитель Комплекса по вопросам макроэкономического развития, структурных преобразований и привлечения иностранных инвестиций кабинета министров Рустам Азимов освобожден от занимаемой должности, сообщили в понедельник "Интерфаксу" в аппарате главы государства.
"Указом президента Узбекистана Шавката Мирзиеева, заместитель премьер-министра Рустам Азимов освобожден от занимаемой должности в связи с переходом на другую работу. На его место назначен Джамшид Кучкаров, ранее работавший заместителем министра финансов", - сообщил собеседник агентства.
Д.Кучкаров, 1964 года рождения, уроженец Самаркандской области, выпускник Ташкентского института народного хозяйства слушатель Экономического института штата Колорадо (США). Кандидат экономических наук. Ранее он работал в Центральном банке, Министерстве финансов республики.
Как сообщил источник, Р.Азимов постановлением кабинета министров назначен генеральным директором Национальной компании экспортно-импортного страхования "Узбекинвест".
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