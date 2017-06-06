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СНГ 06.06.2017 14:41

В правительстве Узбекистана сменился вице-премьер, ответственный за привлечение иностранных инвестиций

Заместитель премьер-министра, руководитель Комплекса по вопросам макроэкономического развития, структурных преобразований и привлечения иностранных инвестиций кабинета министров Рустам Азимов освобожден от занимаемой должности, сообщили в понедельник "Интерфаксу" в аппарате главы государства.

"Указом президента Узбекистана Шавката Мирзиеева, заместитель премьер-министра Рустам Азимов освобожден от занимаемой должности в связи с переходом на другую работу. На его место назначен Джамшид Кучкаров, ранее работавший заместителем министра финансов", - сообщил собеседник агентства.

Д.Кучкаров, 1964 года рождения, уроженец Самаркандской области, выпускник Ташкентского института народного хозяйства слушатель Экономического института штата Колорадо (США). Кандидат экономических наук. Ранее он работал в Центральном банке, Министерстве финансов республики.

Как сообщил источник, Р.Азимов постановлением кабинета министров назначен генеральным директором Национальной компании экспортно-импортного страхования "Узбекинвест".

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Тэги: УЗБЕКИСТАН, ПРАВИТЕЛЬСТВО, КАДРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]