Генпрокурор Азербайджана обещает выявлять незаконные источники финансирования политических партий и НПО

Генеральный прокурор Азербайджана Закир Гаралов считает, что оппозиционные политические партии и ряд неправительственных организаций (НПО) нарушают требования финансовой прозрачности.
«Оппозиционные и не прошедшие регистрацию политические партии, а также ряд НПО, долгие годы нарушают требования законодательства, особенно, требования финансовой прозрачности», - подчеркнул З.Гаралов в беседе с журналистами во вторник.
Генпрокурор отметил, что партии должны информировать Центризбирком, а неправительственные организации - Министерство финансов о получаемых ими грантах и финансировании со стороны международных организации. «Они долгие годы не представляли информацию об этом, и мы были вынуждены предпринять ряд серьезных мер с тем, чтобы они действовали в рамках закона», - сказал он.
По его словам, по мере совершенствования законодательства в этом направлении оппозиционные партии и НПО потеряли возможность финансироваться из-за рубежа. «НПО и партии хотят открывать личные счета за рубежом и незаконно ввозить в страну финансовые средства. Такие попытки пресекаются на корню и будут пресекаться и впредь. Спрашивается, как эти люди содержат телохранителей и покупают себе иномарки, если десятки лет ничем не занимаются и не работают ни в каких структурах?", - подчеркнул З.Гаралов.
Генпрокурор добавил, что такие незаконные источники финансирования будут выявляться. "Пришло время для серьезной проверки этих незаконных финансовых источников», - сказал З.Гаралов.
Р.Бабаев
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