Американцы потратят рекордные $15,5 млрд на подарки ко Дню отца - NRF

Совокупные расходы американцев в День отца, отмечаемый в третье воскресенье июня (18 июня в этом году), вырастут до рекордных как минимум с 2007 года $15,5 млрд по сравнению с $14,3 млрд в прошлом году, свидетельствуют результаты опроса Национальной федерации розничной торговли (NRF) США.

Средние расходы на человека составят $134,75 против $125,92 в 2016 году. Праздник готовятся отмечать 77% опрошенных, при этом 29% намерены помимо подарка своим родителям сделать сюрприз супругу, 10% - сыну и 5% - дедушке.

Самым популярным подарком на этот семейный праздник остается открытка - 64,3% детей планируют порадовать своих отцов таким подарком. Между тем расходы на открытки составят всего $861 млн.

Почти половина опрошенных (48%) хочет сводить своих отцов на семейный ужин в ресторан, 25% подарят билеты на концерт или спортивное мероприятие. Другими популярными подарками являются одежда, подарочные карты, книги или диски, бытовая техника и предметы личной гигиены.

В опросе, проведенном 2-9 мая, приняли участие 7335 человек.