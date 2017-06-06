Азерэнержи в январе-мае увеличил выработку электроэнергии на 2%

ОАО "Азерэнержи" (государственный монополист по производству электроэнергии в Азербайджане) в январе-мае 2017 года произвело 9 млрд 416 млн кВт/ч электроэнергии, сообщили агентству “Интерфакс-Азербайджан” в пресс-службе общества.
Как сообщалось, в январе-мае 2016 года Азерэнержи выработала 9,2 млрд кВт/час электроэнергии. Таким образом, в январе-мае 2017 года рост выработки составил 2,3%.
В мае текущего года «Азерэнержи» выработало 1 млрд 519 млн кВт/час электроэнергии.
Азерэнержи в 2016 году выработала 22,6 млрд кВт/час электроэнергии.
Н.Аббасова
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