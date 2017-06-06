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Регион 06.06.2017 14:25

Президент Армении отрицает разногласия с премьером

Каких-либо причин для отставки премьер-министра Армении Карена Карапетяна нет, заявил во вторник журналистам президент республики Серж Саргсян.

По словам главы армянского государства, периодические публикации в прессе о его конфликте с премьером, "неких противоречиях", не соответствуют действительности.

"Мы на уровне власти и правящей партии Армении очень хорошо знаем, кто является автором этих шоу, кто распространяет подобные небылицы. Мы понимаем также их мотивы, но никакого влияния на ситуацию они оказать не в состоянии", - сказал С.Саргсян.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ПРЕМЬЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]