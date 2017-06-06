Президент Армении отрицает разногласия с премьером

Каких-либо причин для отставки премьер-министра Армении Карена Карапетяна нет, заявил во вторник журналистам президент республики Серж Саргсян.

По словам главы армянского государства, периодические публикации в прессе о его конфликте с премьером, "неких противоречиях", не соответствуют действительности.

"Мы на уровне власти и правящей партии Армении очень хорошо знаем, кто является автором этих шоу, кто распространяет подобные небылицы. Мы понимаем также их мотивы, но никакого влияния на ситуацию они оказать не в состоянии", - сказал С.Саргсян.