Убыток НФПП за 2016г составил около 12,5 млн манатов

Активы Национального фонда поддержки предпринимательства (НФПП) на 1 января 2017 года составляют 1 млрд 17,384 млн манатов, что на 6% превышает показатель на начало прошлого года.
Такие данные приведены в годовом отчете НФПП за 2016 год.
По данным отчета, объем кредитных средств, выделенных фондом кредитным организациям, на начало текущего года составляет 1 млрд 9,615 млн манатов и за 2016 год увеличился на 5,4%
Объем денежных средств, имеющихся на счетах НФПП, на 1 января 2017 года составляет 7,673 млн манатов (рост в 8,7 раза).
Обязательства фонда на начало текущего года составляют 11 тыс. манатов (не изменились).
Капитал фонда на начало текущего года равен 1 млрд 17,373 млн манатов (рост на 6%).
По состоянию на 31 декабря 2016 года на счет фонда из госбюджета Азербайджана поступило 1 млрд 6,286 млн манатов (рост за 2016 год на 7,5%).
В 2016 году операционный доход НФПП увеличился на 70,7% - до 19,656 млн манатов. При этом убыток от обесценения за 2016 год составил 31,475 млн манатов (рост в 3,5 раза).
В результате по итогам 2016 года чистый убыток НФПП составил 12,499 млн манатов против прибыли в размере 1 млн 995 тыс. манатов годом ранее.
НФПП был создан в 1992 году. Агентами фонда при выдаче кредитов выступают более 50 банков и небанковских кредитных организаций. В 2016 году объем льготного кредитования предпринимателей по линии фонда составил 190 млн манатов. В 2017 году объем кредитования из средств фонда планируется в 150 млн манатов.
А.Азизов
Генпрокурор Азербайджана обещает выявлять незаконные источники финансирования политических партий и НПО
Правоохранительные органы Азербайджана предотвратили попытки дестабилизации в стране - генпрокурор
Борьба с коррупцией в Азербайджане носит целенаправленный характер - генпрокурор
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погибли 3 человека - МВД
Американцы потратят рекордные $15,5 млрд на подарки ко Дню отца - NRF
Apple представила обновленные iOS, новые MacBook и "умную" колонку
Нахчыванскую АР Азербайджана посетила группа руководителей ведущих СМИ страны
Глава Нахчыванской Автономной республики Азербайджана и посол Израиля в Баку обсудили перспективы сотрудничества в АПК
Госкомитет по градостроительству и архитектуре определился с разработчиками генпланов Товуза и Губы
Сирийская оппозиция в координации с коалицией США начала штурмовать Раку - СМИ
В правительстве Узбекистана сменился вице-премьер, ответственный за привлечение иностранных инвестиций
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
Таллинн готов стать для Баку мостом для выхода на Скандинавию – министр Корб
Nar представляет выгодные пакеты «Отпуск» для пользователей услуг роуминга
В городе Хачмазе состоялся большой детский праздник. Фоторепортаж
Предложение Qutu от Nar: цифровое телевидение, фибероптический интернет и мобильная связь в одном пакете на еще более выгодных условиях
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»