Убыток НФПП за 2016г составил около 12,5 млн манатов

Активы Национального фонда поддержки предпринимательства (НФПП) на 1 января 2017 года составляют 1 млрд 17,384 млн манатов, что на 6% превышает показатель на начало прошлого года.

Такие данные приведены в годовом отчете НФПП за 2016 год.

По данным отчета, объем кредитных средств, выделенных фондом кредитным организациям, на начало текущего года составляет 1 млрд 9,615 млн манатов и за 2016 год увеличился на 5,4%

Объем денежных средств, имеющихся на счетах НФПП, на 1 января 2017 года составляет 7,673 млн манатов (рост в 8,7 раза).

Обязательства фонда на начало текущего года составляют 11 тыс. манатов (не изменились).

Капитал фонда на начало текущего года равен 1 млрд 17,373 млн манатов (рост на 6%).

По состоянию на 31 декабря 2016 года на счет фонда из госбюджета Азербайджана поступило 1 млрд 6,286 млн манатов (рост за 2016 год на 7,5%).

В 2016 году операционный доход НФПП увеличился на 70,7% - до 19,656 млн манатов. При этом убыток от обесценения за 2016 год составил 31,475 млн манатов (рост в 3,5 раза).

В результате по итогам 2016 года чистый убыток НФПП составил 12,499 млн манатов против прибыли в размере 1 млн 995 тыс. манатов годом ранее.

НФПП был создан в 1992 году. Агентами фонда при выдаче кредитов выступают более 50 банков и небанковских кредитных организаций. В 2016 году объем льготного кредитования предпринимателей по линии фонда составил 190 млн манатов. В 2017 году объем кредитования из средств фонда планируется в 150 млн манатов.

А.Азизов