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Дальнее зарубежье 06.06.2017 16:19

Глава МИД ОАЭ ждет от Катара четкий план действий по восстановлению доверия

Катару следует представить план действий по урегулированию дипломатического кризиса, прежде чем Доха попытается восстановить отношения с арабскими государствами, заявил глава МИД ОАЭ Анвар Гаргаш.

"После того как договоренности были нарушены, нам нужен гарантированный план действий для восстановления доверия", - написал министр на странице в "Твиттере".

Накануне ОАЭ, Бахрейн, Египет, Саудовская Аравия, Йемен и ряд других стран объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром.

Причиной такого шага послужили обвинения в адрес катарских властей в поддержке террористической деятельности, в том числе террористических организаций "Аль-Каида" и "Исламское государство".

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Тэги: ОАЭ, МИД, КАТАР, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]