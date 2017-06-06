Глава МИД ОАЭ ждет от Катара четкий план действий по восстановлению доверия

Катару следует представить план действий по урегулированию дипломатического кризиса, прежде чем Доха попытается восстановить отношения с арабскими государствами, заявил глава МИД ОАЭ Анвар Гаргаш.

"После того как договоренности были нарушены, нам нужен гарантированный план действий для восстановления доверия", - написал министр на странице в "Твиттере".

Накануне ОАЭ, Бахрейн, Египет, Саудовская Аравия, Йемен и ряд других стран объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром.

Причиной такого шага послужили обвинения в адрес катарских властей в поддержке террористической деятельности, в том числе террористических организаций "Аль-Каида" и "Исламское государство".