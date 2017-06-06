Глава Минобрнауки РФ предлагает странам СНГ вернуться к кириллице

Единый кириллический шрифт стоит использовать в учебниках и книгах в странах Содружества независимых государств, считает министр образования и науки России Ольга Васильева.

"Сейчас мы должны вернуться к единому шрифту на пространствах СНГ, это шрифт - кириллический. Как показывают опросы, население нашего ближайшего зарубежья все-таки говорит о привязанности и необходимости кириллического шрифта", - сказала О.Васильева на III Ливадийском форуме в Крыму во вторник.

"Учебники и вся литература, которая есть, а это большое поле (деятельности - ИФ) для наших издателей, - это как раз распространение кириллического шрифта, и здесь мы должны держать очень четко свою позицию, хотя за последние два десятилетия она была немножко ослаблена", - считает министр.

12 апреля стало известно, что президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил правительству страны составить график перехода казахского алфавита на латиницу. "Мы начнем подготовительную работу (по переходу на латиницу - ИФ). Правительство должно составить график для перехода казахского языка на латиницу", - говорилось в авторской статье Н.Назарбаева в газете "Егемен Казахстан" (Независимый Казахстан).

"До конца 2017 года после консультаций с учеными и представителями общественности должен быть разработан единый стандарт нового казахского алфавита и графики на латинице. С 2018 года надо готовить специалистов для обучения нового алфавита и выпускать учебники для средней школы. В ближайшие два года надо провести организационные и методические работы", - отметил глава государства.

При этом Н.Назарбаев заверил, что в первое время наряду с латиницей будет использоваться и кириллица.

С 13 апреля приступила к работе рабочая группа по переходу казахского алфавита на латинскую графику, созданная Министерством образования и науки Казахстана.