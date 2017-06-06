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Дальнее зарубежье 06.06.2017 16:49

Верховный комиссар ООН по правам человека обвинил ИГ в расправах над более чем 160 жителями западного Мосула

Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн заявил во вторник, что террористы группировки "Исламское государство" расправились не менее чем с 163 жителями западных районов иракского города Мосул.

"Вчера мои сотрудники сообщили, что тела убитых иракских мужчин, женщин и детей все еще лежат на улицах западного Мосула после того, как боевики ИГ убили не менее 163 человек, чтобы предотвратить их бегство (из Мосула - ИФ)", - заявил З.Раад аль Хусейн в ходе заседания Совета по правам человека ООН.

"Мы также получили информацию о жителях, пропавших без вести", - добавил он.

В конце этого февраля правительственные войска Ирака начали наступление, цель которого состоит в освобождении западной части Мосула от боевиков ИГ.

Восточную часть Мосула иракской армии удалось полностью очистить от террористов в январе 2017 года.

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Тэги: ООН, МОСУЛ, ИГ, ОБВИНЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]