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Дальнее зарубежье 06.06.2017 17:02

Иракские военные сообщают, что под контролем террористов остаются лишь 4 кв. километра на западе Мосула

Боевики террористической группировки ИГИЛ (запрещена в РФ - ИФ) контролируют в настоящее время лишь порядка четырех квадратных километров территории на западе иракского города Мосул, сообщил во вторник журналистам командир контртеррористических подразделений иракской армии Абдул Гани аль-Асади.

Иракские СМИ отмечают, что на прошлой неделе, по данным военных, ИГИЛ контролировала примерно 10 квадратных километров западной части Мосула.

Мосул - второй по величине город и последний оплот ИГИЛ в Ираке.

Иракские вооруженные силы при поддержке курдских ополченцев и возглавляемой США международной антитеррористической коалиции начали наступление на Мосул в ноябре прошлого года. В январе 2017 года иракские военные полностью освободили от террористов восточный Мосул, а в феврале начали операцию по зачистке западной части города.

К настоящему времени несколько сотен террористов окружены в Старом городе западного Мосула.

Штурм Старого города затрудняется тем, что по сути в заложниках у террористов там находятся порядка 200 тыс. мирных жителей.

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Тэги: ИРАК, МОСУЛ, ТЕРРОРИСТЫ, ТЕРРИТОРИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]