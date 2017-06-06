Иракские военные сообщают, что под контролем террористов остаются лишь 4 кв. километра на западе Мосула

Боевики террористической группировки ИГИЛ (запрещена в РФ - ИФ) контролируют в настоящее время лишь порядка четырех квадратных километров территории на западе иракского города Мосул, сообщил во вторник журналистам командир контртеррористических подразделений иракской армии Абдул Гани аль-Асади.

Иракские СМИ отмечают, что на прошлой неделе, по данным военных, ИГИЛ контролировала примерно 10 квадратных километров западной части Мосула.

Мосул - второй по величине город и последний оплот ИГИЛ в Ираке.

Иракские вооруженные силы при поддержке курдских ополченцев и возглавляемой США международной антитеррористической коалиции начали наступление на Мосул в ноябре прошлого года. В январе 2017 года иракские военные полностью освободили от террористов восточный Мосул, а в феврале начали операцию по зачистке западной части города.

К настоящему времени несколько сотен террористов окружены в Старом городе западного Мосула.

Штурм Старого города затрудняется тем, что по сути в заложниках у террористов там находятся порядка 200 тыс. мирных жителей.