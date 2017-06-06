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СНГ 06.06.2017 17:26

В Раду внесен законопроект о возобновлении курса Украины в НАТО

Верховная Рада Украины включила в повестку дня законопроект о внесении изменений в законодательство относительно возобновления курса Киева на членство в НАТО, сообщила депутат фракции "Блок Петра Порошенко" Ирина Фриз.

"Законопроект предусматривает внесение необходимых изменений в законы Украины "Об основах внутренней и внешней политики" и "Об основах национальной безопасности Украины" для возобновления целенаправленного прагматического курса Украины на приобретение членства в НАТО (как стратегического внешнеполитического приоритета государства)", - написала И.Фриз в "Фейсбуке".

По ее мнению, такие изменения дадут возможность определить курс Украины на интеграцию в НАТО и станет основой формирования стратегических документов.

"Проект закона исправляет ошибки 2006 года, а также 2010 года, когда руководство государства исключило евроатлантическую интеграцию из повестки дня внешней политики Украины, что привело к критическому росту рисков безопасности, аннексии Крыма и войны в Донбассе", - отметила депутат.

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Тэги: УКРАИНА, НАТО, ЗАКОНОПРОЕКТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]