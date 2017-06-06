Молдавские демократы назвали антиевропейские заявления Додона ущербными для страны

Правящая в Молдавии Демократическая партия (ДМП) раскритиковала заявления президента Игоря Додона об отсутствии выгод в соглашении с Евросоюзом.

Пресс-секретарь ДПМ Виталий Гамурарь, комментируя слова И.Додона о преимуществах Евразийского Экономического союза для Молдавии, заявил, что "эти заявления необоснованы и не имеют никакой юридической силы".

"Антиевропейские заявления президента Игоря Додона наносят ущерб стране", - сказал В.Гамурарь во вторник на брифинге.

"Глава государства использует любую возможность, чтобы высказаться против европейского вектора развития Молдавии, но это категорически противоречит взглядам правительства, парламента и большинства граждан", - сказал пресс-секретарь партии.

"Подобные заявления не имеют юридической поддержки, поскольку внешней политикой занимается правительство и парламент, которые следуют международным обязательствам, взятым Молдавией в рамках Соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Позитивные результаты подписания Соглашения об ассоциации с ЕС и поддержка европейских партнеров ощущаются на протяжении полутора лет и будут сказываться и в дальнейшем", - подчеркнул В.Гамурарь.

Выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, И.Додон заявил, что условия соглашения с Евросоюзом невыгодны для Молдавии.

"Благодаря подписанию соглашения об ассоциации РМ-ЕС созданы ассиметричные условия в пользу Евросоюза. Как результат, потеря 2/3 экспорта в Россию, падение инвестиций в 2-3 раза, рост коррупции", - сказал он.