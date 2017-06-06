Азербайджан, Грузия и Иран создают рабгруппу для организации контейнерных грузоперевозок по маршруту Поти-Астара

Азербайджан, Грузия и Иран создают рабочую группу для организации контейнерных грузоперевозок по маршруту Поти (Батуми) - Астара (Иран) - Поти (Батуми), отмечается в сообщении ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД).

Руководители железнодорожных ведомств трех стран на встрече в Тбилиси обсудили организацию контейнерных грузоперевозок из региона Персидского залива и Индии транзитом по суше через Азербайджан и Грузию в Европу и обратно, а также в этих направлениях через азербайджанские и иранские порты.

«По итогам встречи было принято решение о создании рабочей группы и организации контейнерной грузоперевозки по маршруту Поти (Батуми) - Астара - Поти (Батуми), а в перспективе и по маршруту Казвин–Тегеран (Бандар-Аббас)- Казвин, а также об организации контейнерного поезда в этом направлении и проведении переговоров с морскими грузоперевозчиками для оптимизации цен на перевозку грузов по морской части маршрута», - отмечается в информации.

По данным АЖД, в настоящее время перевозка грузов из региона Персидского залива и Индии в Европу и обратно занимает 30-40 дней. Перенаправление этих грузов через Иран и Азербайджан сократит общее время грузоперевозок. Кроме того, одним из решающих факторов является применение конкурентоспособных тарифов.

Н.Аббасова