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Транспорт и связь 06.06.2017 16:07

Азербайджан, Грузия и Иран создают рабгруппу для организации контейнерных грузоперевозок по маршруту Поти-Астара

Азербайджан, Грузия и Иран создают рабочую группу для организации контейнерных грузоперевозок по маршруту Поти (Батуми) - Астара (Иран) - Поти (Батуми), отмечается в сообщении ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД).

Руководители железнодорожных ведомств трех стран на встрече в Тбилиси обсудили организацию контейнерных грузоперевозок из региона Персидского залива и Индии транзитом по суше через Азербайджан и Грузию в Европу и обратно, а также в этих направлениях через азербайджанские и иранские порты.

«По итогам встречи было принято решение о создании рабочей группы и организации контейнерной грузоперевозки по маршруту Поти (Батуми) - Астара - Поти (Батуми), а в перспективе и по маршруту Казвин–Тегеран (Бандар-Аббас)- Казвин, а также об организации контейнерного поезда в этом направлении и проведении переговоров с морскими грузоперевозчиками для оптимизации цен на перевозку грузов по морской части маршрута», - отмечается в информации.

По данным АЖД, в настоящее время перевозка грузов из региона Персидского залива и Индии в Европу и обратно занимает 30-40 дней. Перенаправление этих грузов через Иран и Азербайджан сократит общее время грузоперевозок. Кроме того, одним из решающих факторов является применение конкурентоспособных тарифов.

Н.Аббасова

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Тэги: ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, РАБГРУПА, СОЗДАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]