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Дальнее зарубежье 06.06.2017 18:16

Партия Макрона уверенно лидирует по популярности среди французских избирателей - опрос

Партия президента Франции Эмманюэля Макрона занимает лидирующую позицию по уровню популярности в преддверии первого тура парламентских выборов, свидетельствуют результаты опубликованного во вторник опроса.

Согласно данным опроса компании Ipsos, 29,5% избирателей готовы поддержать партию Э.Макрона "Республика на марше" в первом туре выборов. Все остальные французские партии значительно от нее отстают. Правая партия "Республиканцы" может рассчитывать на поддержку 23% французов и занять, таким образом, второе место.

За ультраправую партию Марин Ле Пен "Национальный фронт" намерены проголосовать лишь 17% избирателей. На четвертом месте с 12,5% голосов может оказаться движение Жан-Люка Меланшона "Непокоренная Франция".

Опрос проводился 2-4 июня. В нем приняли участие более 2 тыс. человек.

Выборы в парламент Франции запланированы на 11 и 18 июня.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ПАРЛАМЕНТ, ВЫБОРЫ, ОПРОС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]