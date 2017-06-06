Партия Макрона уверенно лидирует по популярности среди французских избирателей - опрос

Партия президента Франции Эмманюэля Макрона занимает лидирующую позицию по уровню популярности в преддверии первого тура парламентских выборов, свидетельствуют результаты опубликованного во вторник опроса.
Согласно данным опроса компании Ipsos, 29,5% избирателей готовы поддержать партию Э.Макрона "Республика на марше" в первом туре выборов. Все остальные французские партии значительно от нее отстают. Правая партия "Республиканцы" может рассчитывать на поддержку 23% французов и занять, таким образом, второе место.
За ультраправую партию Марин Ле Пен "Национальный фронт" намерены проголосовать лишь 17% избирателей. На четвертом месте с 12,5% голосов может оказаться движение Жан-Люка Меланшона "Непокоренная Франция".
Опрос проводился 2-4 июня. В нем приняли участие более 2 тыс. человек.
Выборы в парламент Франции запланированы на 11 и 18 июня.
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