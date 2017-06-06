Лидеры стран Ближнего Востока указывали Трампу на то, что Катар финансирует радикалов

Президент США Дональд Трамп, комментируя события вокруг Катара, напомнил о реакции представителей арабских государств на его слова о необходимости прекращения финансирования радикальных течений, сказанные во время его ближневосточного турне.
"Во время моей недавней поездки на Ближний Восток я констатировал, что финансирование радикальной идеологии более продолжаться не может. Лидеры (арабских стран) указали на Катар - смотрите", - написал Д.Трамп в "Твиттере" во вторник.
В понедельник Саудовская Аравия, Египет, Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром. Позже в течение дня к ним присоединились Йемен, Мальдивы, Маврикий и власти восточной части Ливии.
Саудовская Аравия, которая возглавляет арабскую коалицию по борьбе с йеменскими повстанцами-хуситами, также заявила, что Катар будет выведен из состава этой коалиции.
Причиной таких мер послужили обвинения в адрес катарских властей в поддержке террористической деятельности, в том числе "Аль-Каиды" и группировки "Исламское государство".
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