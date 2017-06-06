Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7021 EUR   1.918 RUR   0.0302 GBR   2.2006 TRY   0.4834

Цена на нефть

    $/bbl WTI   47.40 Brent   49.47

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 21° 28° Завтра 22° 29° 8 Июн 21° 28° 9 Июн 20° 31°

Финансы 06.06.2017 16:40

Убытки ADIF за 2016г превысили 482,5 млн манатов

Активы Фонда страхования вкладов (ADIF) Азербайджана на 1 января 2017 года составляют 87 млн 462,858 тыс. манатов, что на 35,1% ниже показателя на начало 2016 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в фонде.

Согласно финансовой отчетности за 2016 год, опубликованной на сайте фонда, в структуре активов на денежные средства и их эквиваленты приходятся 47 млн 789,172 тыс. манатов (рост на 16,5%). При этом фонд не располагает инвестиционными бумагами, которые можно быстро продать и на которые в 2015 году приходилось 84 млн 281,417 тыс. манатов.

Обязательства фонда на начало 2017 года составляли 594 млн 919,142 тыс. манатов (рост в 3,7 раза). На конец 2016 года в структуре обязательств 526 млн 733,332 тыс. манатов пришлись на краткосрочную часть кредитов и долгов фонда, 34 млн 922 тыс. манатов (рост в 4,1 раза) – на кредиты и долги.

На 1 января 2017 года отрицательное значение страховых резервов фонда составило 507 млн 456,284 тыс. манатов (рост в 20,4 раза).

Согласно финотчетности операционный убыток ADIF за 2016 год составил 476 млн 678,785 тыс. манатов (рост в 3,8 раза).

Чистый убыток фонда по итогам деятельности в 2016 году составил 482 млн 561,047 тыс. манатов (рост в 4,3 раза).

Ухудшение финансовых показателей ADIF в 2016 году обусловлено тем, что фонд выплачивал компенсации вкладчикам 10 банков, чьи лицензии были аннулированы в течение прошлого года. Общий объем выплаченных компенсаций вкладчикам превышает 500 млн манатов. Для выплаты компенсаций фонд привлекал целевые кредиты от Центрального банка Азербайджана под гарантии Минфина.

ADIF создан в 2007 году. Основная цель фонда – гарантировать возврат банковских накоплений вкладчикам в случае банкротства банка и ликвидации его лицензии на прием депозитов.

А.Ахундов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ADIF, АКТИВЫ


Похожие новости


Убытки ADIF за 2015г превысили 112 млн манатов Активы ADIF за 2013 год увеличились на 35% Активы ADIF за 2012 год увеличились на 33% Активы ADIF за 2011 год увеличились на 32%

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]