Убытки ADIF за 2016г превысили 482,5 млн манатов

Активы Фонда страхования вкладов (ADIF) Азербайджана на 1 января 2017 года составляют 87 млн 462,858 тыс. манатов, что на 35,1% ниже показателя на начало 2016 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в фонде.

Согласно финансовой отчетности за 2016 год, опубликованной на сайте фонда, в структуре активов на денежные средства и их эквиваленты приходятся 47 млн 789,172 тыс. манатов (рост на 16,5%). При этом фонд не располагает инвестиционными бумагами, которые можно быстро продать и на которые в 2015 году приходилось 84 млн 281,417 тыс. манатов.

Обязательства фонда на начало 2017 года составляли 594 млн 919,142 тыс. манатов (рост в 3,7 раза). На конец 2016 года в структуре обязательств 526 млн 733,332 тыс. манатов пришлись на краткосрочную часть кредитов и долгов фонда, 34 млн 922 тыс. манатов (рост в 4,1 раза) – на кредиты и долги.

На 1 января 2017 года отрицательное значение страховых резервов фонда составило 507 млн 456,284 тыс. манатов (рост в 20,4 раза).

Согласно финотчетности операционный убыток ADIF за 2016 год составил 476 млн 678,785 тыс. манатов (рост в 3,8 раза).

Чистый убыток фонда по итогам деятельности в 2016 году составил 482 млн 561,047 тыс. манатов (рост в 4,3 раза).

Ухудшение финансовых показателей ADIF в 2016 году обусловлено тем, что фонд выплачивал компенсации вкладчикам 10 банков, чьи лицензии были аннулированы в течение прошлого года. Общий объем выплаченных компенсаций вкладчикам превышает 500 млн манатов. Для выплаты компенсаций фонд привлекал целевые кредиты от Центрального банка Азербайджана под гарантии Минфина.

ADIF создан в 2007 году. Основная цель фонда – гарантировать возврат банковских накоплений вкладчикам в случае банкротства банка и ликвидации его лицензии на прием депозитов.

А.Ахундов