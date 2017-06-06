Трамп: если бы я полагался на информацию многих ведущих СМИ, я не стал бы президентом США

Президент США Дональд Трамп заявил, что если бы он доверял сведениям целого ряда важнейших американских СМИ, ему не удалось бы одержать победу на президентских выборах 2016 года.

"Извините, друзья, но если бы я полагался бы на "лживые новости" Си-Эн-Эн, Эн-Би-Си, Эй-Би-Си, Си-Би-Эс, "Вашингтон пост" или "Нью-Йорк Таймс", у меня было бы ноль шансов попасть в Белый дом", - написал Д.Трамп на странице в "Твиттере".

Ранее Д.Трамп уже подвергал критике многие американские СМИ. Так, в интервью телеканалу "Фокс ньюс" в марте президент заявлял, что "большая часть новостей не является правдой".

"Когда я говорю что-то, пресса не освещает это достоверно. И так делает большая часть прессы", - сказал Д.Трамп, в частности, упомянув газеты "Вашингтон пост", "Нью-Йорк Таймс" и телеканалы Си-Би-Эс, Эн-Би-Си, Эй-Би-Си и Си-Эн-Эн.

Он добавил, что часто пользуется "Твиттером" и другими социальными сетями, так как это позволяет ему напрямую доносить мысли до американского народа и не позволяет СМИ нечестно освещать его деятельность.