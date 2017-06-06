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Дальнее зарубежье 06.06.2017 18:46

Мадрид в свете Brexit предлагает Лондону переговоры о возможности совместного суверенитета над Гибралтаром - глава МИД Испании

Мадрид не видит оснований для референдума в Гибралтаре по вопросу возможного совместного суверенитета над ним со стороны Испании и Великобритании в условиях Brexit, но готов к тому, чтобы в состав британской делегации на переговорах по этой теме вошли представители Гибралтара.

"В свете Брексита и того ущерба, который он способен нанести Гибралтару и соседнему с ним испанскому округу Кампо де Гибралтар, Испания предложила Великобритании возобновить переговоры по Гибралтару и на основе справедливой и честной инициативы создать для Гибралтара режим совместного суверенитета, что позволило бы продолжить распространение законодательства Евросоюза на Гибралтар", - заявил глава МИД Испании Альфонсо Дастис в интервью "Интерфаксу" в преддверии своего визита в Москву.

"Поскольку Гибралтар является не чем иным, как колонией под британским суверенитетом, возможные переговоры должны вестись между Великобританией и Испанией, как на то указывает также ООН. Посему для референдума нет места, а тот референдум, что был проведен в 1967 г. Великобританией, был осужден ООН в резолюции Генассамблеи 2353 (XXII) как противоречащий положениям этой организации", - сказал министр.

"Сама ООН указывает, что интересы жителей Гибралтара, соответствующие международному праву, должны быть приняты во внимание. И для того, чтобы прийти к согласию, мы могли бы договориться о том, чтобы в состав британской делегации на переговорах были включены представители гибралтарцев", - подчеркнул он.

Глава испанской дипломатии напомнил о международном юридическом статусе Гибралтара: "Речь идет о британской колонии, о территории, не имеющей автономии, которая фигурирует в списке территорий подлежащих деколонизации, составленном ООН. ООН неоднократно указывала, что такая деколонизация должна быть достигнута путем переговоров между Великобританией и Испанией, а это именно то, к чему стремится Испания".

"С нашей стороны было сделано приглашение начать переговоры, мы не хотим и не можем навязывать их. Наше приглашение к диалогу остается в силе и сейчас. Вместе с тем, Европейский Совет уже утвердил основные направления переговоров по Брекситу. Относительно Гибралтара в них четко сказано, что выход Великобритании из ЕС влечет за собой также исключение Гибралтара и что как только Великобритания покинет Евросоюз, к территории Гибралтара будет неприменим ни один договор между ЕС и Великобританией, если не будет заключено соответствующее соглашение между Королевством Испании и Соединенным Королевством", - резюмировал А.Дастис.

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Тэги: ИСПАНИЯ, МИД, ГИБРАЛТАР, ПЕРЕГОВОРЫ


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