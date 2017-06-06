Премьер Эстонии заявляет о важности транспортных и энергетических проектов для безопасности стран Балтии

Общие транспортные и энергетические проекты стран Балтии укрепляют безопасность региона, считает премьер-министр Эстонии Юри Ратас (Juri Ratas).
Как сказал он во вторник на встрече с президентом Литвы Далей Грибаускайте (Dalia Grybauskaite), Эстония поддерживает синхронизацию электросетей через Польшу, если это осуществить через линию передачи, расположенную в двух трассовых коридорах, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе правительства Эстонии.
"В целом синхронизация должна преследовать три цели: гарантировать высокую надежность и независимость снабжения, обеспечить функционирование рынка электроэнергии и минимальные расходы для потребителя", - сказал Ю.Ратас.
Он высказался за строительство регионального терминала сжиженного природного газа на берегу Финского залива.
"Региональный LNG-терминал должен появиться на основании рыночной логики. Долгосрочным решением был бы региональный газовый терминал на берегу Финского залива. Такое решение поддержало и заказанное Европейской комиссией исследование", - подчеркнул премьер-министр.
Он подтвердил безопасность и популярность электронного голосования на выборах в Эстонии, а также готовность Эстонии делиться с другими своим позитивным опытом в этой сфере.
В то же время СМИ Эстонии обратили внимание на расхождение Литвы и Эстонии в позициях стран на эти вопросы.
Они напомнили, что Литва выступает за синхронизацию электросетей через Польшу не через две смычки, как того желает Эстония, а через одну: литовско-польскую LitPol.
Д.Грибаускайте также в начале июня сказала газете Postimees, что создание в Эстонии СПГ-терминала было бы экономически нецелесообразно, поскольку Клайпедский терминал в Литве может обслуживать все страны Балтии.
Относительно электронных выборов Д.Грибаускайте на пресс-конференции в понедельник в Таллине выразила сомнение в объективности этого способа голосования, заявив, что "в настоящее время оно не может на сто процентов быть обеспечено, особенно в условиях существующей кибербезопасности".
Ю.Ратас затронул также вопрос о строительстве скоростной железной дороги Rail Baltic, отметив, что Литва и Эстония имеют схожие позиции. "Речь идет об очень важном для региона проекте, который оживит экономику стран Балтии. Мы должны сотрудничать, чтобы и в следующем бюджетном периоде Европейского союза было возможно максимальное финансирование Rail Baltic", - сказал премьер-министр.
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