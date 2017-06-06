Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7021 EUR   1.918 RUR   0.0302 GBR   2.2006 TRY   0.4834

Цена на нефть

    $/bbl WTI   47.40 Brent   49.47

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 21° 28° Завтра 22° 29° 8 Июн 21° 28° 9 Июн 20° 31°

Дальнее зарубежье 06.06.2017 19:04

Премьер Эстонии заявляет о важности транспортных и энергетических проектов для безопасности стран Балтии

Общие транспортные и энергетические проекты стран Балтии укрепляют безопасность региона, считает премьер-министр Эстонии Юри Ратас (Juri Ratas).

Как сказал он во вторник на встрече с президентом Литвы Далей Грибаускайте (Dalia Grybauskaite), Эстония поддерживает синхронизацию электросетей через Польшу, если это осуществить через линию передачи, расположенную в двух трассовых коридорах, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе правительства Эстонии.

"В целом синхронизация должна преследовать три цели: гарантировать высокую надежность и независимость снабжения, обеспечить функционирование рынка электроэнергии и минимальные расходы для потребителя", - сказал Ю.Ратас.

Он высказался за строительство регионального терминала сжиженного природного газа на берегу Финского залива.

"Региональный LNG-терминал должен появиться на основании рыночной логики. Долгосрочным решением был бы региональный газовый терминал на берегу Финского залива. Такое решение поддержало и заказанное Европейской комиссией исследование", - подчеркнул премьер-министр.

Он подтвердил безопасность и популярность электронного голосования на выборах в Эстонии, а также готовность Эстонии делиться с другими своим позитивным опытом в этой сфере.

В то же время СМИ Эстонии обратили внимание на расхождение Литвы и Эстонии в позициях стран на эти вопросы.

Они напомнили, что Литва выступает за синхронизацию электросетей через Польшу не через две смычки, как того желает Эстония, а через одну: литовско-польскую LitPol.

Д.Грибаускайте также в начале июня сказала газете Postimees, что создание в Эстонии СПГ-терминала было бы экономически нецелесообразно, поскольку Клайпедский терминал в Литве может обслуживать все страны Балтии.

Относительно электронных выборов Д.Грибаускайте на пресс-конференции в понедельник в Таллине выразила сомнение в объективности этого способа голосования, заявив, что "в настоящее время оно не может на сто процентов быть обеспечено, особенно в условиях существующей кибербезопасности".

Ю.Ратас затронул также вопрос о строительстве скоростной железной дороги Rail Baltic, отметив, что Литва и Эстония имеют схожие позиции. "Речь идет об очень важном для региона проекте, который оживит экономику стран Балтии. Мы должны сотрудничать, чтобы и в следующем бюджетном периоде Европейского союза было возможно максимальное финансирование Rail Baltic", - сказал премьер-министр.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БАЛТИЯ, ЭНЕРГЕТИКА, ТРАНСПОРТ, ПРОЕКТЫ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]