Трасса в Баку готова к гран-при Азербайджана – гоночный директор Формулы-1

Гоночный директор «Формулы 1», делегат от FIA по безопасности Чарли Уайтинг отмечает высокий уровень готовности Баку к проведению «Гран-при Азербайджана».

«Баку и Baku City Circuit полностью готовы к проведению «Гран-при Азербайджана. Приятно отметить, что уровень подготовки даже лучше, чем в прошлом году», - заявил Ч.Уайтинг во вторник на пресс-конференции.

Он отметил, что с нетерпением ожидает проведения вторых гонок «Формулы 1» в Баку. «Бакинский этап в прошлом году стал для нас приятным сюрпризом. Уверен, что и в этот раз все будет отлично», - сказал он.

Ч.Уайтинг отметил, что с учетом изменений в технической конфигурации болидов предприняты дополнительные меры по обеспечению безопасности пилотов. «С учетом увеличения габаритов болидов на 20 см на пяти или шести поворотах BCC предприняты дополнительные меры для обеспечения безопасности пилотов. Впрочем, нам знакомы проблемы, связанные с широкими болидами. Они были такими 15 лет назад, потом их уменьшили, а сейчас снова увеличили. Это нам знакомо, мы проверили уровень безопасности во время симуляций», - сказал он.

По его словам, во время гонки скорость болидов на поворотах вырастет, «но безопасность будет сохранена». «При установке барьеров на трассе были учтены произошедшие в техническом регламенте болидов изменения. Это сделано с целью обеспечить большую зрелищность гонок, и прошедшие в этом году этапы показали, что мы достигли поставленной задачи», - подчеркнул Ч.Уайтинг.

Он отметил, что в связи с изменениями габаритов машин не стоит ожидать повторения рекордных скоростных показателей, показанных в прошлом году.

Этап Гран-при Азербайджана в Баку пройдет 23-25 июня.

Р.Бабаев