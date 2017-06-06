ГТК в январе-мае увеличил перечисления налогов и пошлин в госбюджет Азербайджана на 15%

Государственный таможенный комитет (ГТК) перечислил в январе-мае 2017 года в госбюджет Азербайджана налогов и пошлин на сумму 974 млн 903 тыс. манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в ГТК.
Как сообщалось, в январе-мае 2016 года объем отчислений в госбюджет налогов и пошлин по линии ГТК составил 850 млн 585,35 тыс. манат. Таким образом, в январе-мае 2017 года Госкомтаможня увеличила отчисления в госбюджет на 14,6%.
План для ГТК по перечислениям в госбюджет Азербайджана на 2017 год определен в 2 млрд 200 млн манатов.
Н.Аббасова
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