ГТК в январе-мае увеличил перечисления налогов и пошлин в госбюджет Азербайджана на 15%

Государственный таможенный комитет (ГТК) перечислил в январе-мае 2017 года в госбюджет Азербайджана налогов и пошлин на сумму 974 млн 903 тыс. манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в ГТК.

Как сообщалось, в январе-мае 2016 года объем отчислений в госбюджет налогов и пошлин по линии ГТК составил 850 млн 585,35 тыс. манат. Таким образом, в январе-мае 2017 года Госкомтаможня увеличила отчисления в госбюджет на 14,6%.

План для ГТК по перечислениям в госбюджет Азербайджана на 2017 год определен в 2 млрд 200 млн манатов.

Н.Аббасова