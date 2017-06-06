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Финансы 06.06.2017 17:03

ГТК в январе-мае увеличил перечисления налогов и пошлин в госбюджет Азербайджана на 15%

Государственный таможенный комитет (ГТК) перечислил в январе-мае 2017 года в госбюджет Азербайджана налогов и пошлин на сумму 974 млн 903 тыс. манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в ГТК.

Как сообщалось, в январе-мае 2016 года объем отчислений в госбюджет налогов и пошлин по линии ГТК составил 850 млн 585,35 тыс. манат. Таким образом, в январе-мае 2017 года Госкомтаможня увеличила отчисления в госбюджет на 14,6%.

План для ГТК по перечислениям в госбюджет Азербайджана на 2017 год определен в 2 млрд 200 млн манатов.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ГТК, БЮДЖЕТ, ОТЧИСЛЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]