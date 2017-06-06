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Регион 06.06.2017 19:17

Иран не играет позитивной роли в сирийском урегулировании - американский дипломат

У Вашингтона есть вопросы к роли Ирана как гаранта режима прекращения боевых действий в Сирии, заявил американский посол в России Джон Теффт.

"Мы не являемся гарантом, но в широком смысле обсуждение зон деэскалации продолжается. Мы не пришли к выводу, мы были наблюдателем в астанинском процессе и будем поддерживать усилия по прекращению убийств (в Сирии - ИФ). Но у нас есть вопрос, это то, что Иран является гарантом в этом процессе. Иран не играет позитивную роль",- сказал Дж.Теффт журналистам во вторник.

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Тэги: США, ДИПЛОМАТ, ИРАН, СИРИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]