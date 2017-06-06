Иран не играет позитивной роли в сирийском урегулировании - американский дипломат

У Вашингтона есть вопросы к роли Ирана как гаранта режима прекращения боевых действий в Сирии, заявил американский посол в России Джон Теффт.

"Мы не являемся гарантом, но в широком смысле обсуждение зон деэскалации продолжается. Мы не пришли к выводу, мы были наблюдателем в астанинском процессе и будем поддерживать усилия по прекращению убийств (в Сирии - ИФ). Но у нас есть вопрос, это то, что Иран является гарантом в этом процессе. Иран не играет позитивную роль",- сказал Дж.Теффт журналистам во вторник.