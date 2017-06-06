Еврокомиссия и Китай начали диалог о регулировании госпомощи бизнесу

Европейская комиссия и Китай начали диалог о взаимоприемлемых правилах государственной помощи бизнесу.

Как сообщила во вторник Еврокомиссия, член ЕК Маргрете Вестагер, ответственная за политику в области конкуренции, и председатель Национальной комиссии по развитию и реформам Китая Ли Лифэн подписали 2 июня в Брюсселе меморандум о взаимопонимании по контролю государственной помощи.

"Диалог о государственной помощи создает механизм консультаций, сотрудничества и прозрачности между Китаем и ЕС в области контроля государственной помощи, - отмечается в коммюнике ЕК. - Диалог будет использоваться, чтобы поделиться с Китаем опытом Европы в обеспечении контроля государственной помощи. Он также поможет больше узнать о выполнении недавно принятого Китаем Обзора честной конкуренции".

По результатам состоявшегося в пятницу в Брюсселе саммита ЕС-Китай не было принято совместного коммюнике из-за существенного расхождения взглядов на торговлю и честность конкуренции. ЕС по-прежнему не признает китайскую экономику рыночной.

Брюссель, который многократно обвинял китайцев в демпинге и вводил антидемпинговые барьеры, например, против китайской стали, расценивает этот диалог как часть более широкой стратегии.

Она направлена на устранение искажений, которые порождает политика государственного субсидирования и которые мешают формированию глобальной торговой площадки, где компании могут конкурировать в зависимости от собственных достоинств.

"Решения одного государства предоставить субсидии компании, которая работает во всем мире, могут повлиять на конкуренцию в других местах", - отметила М.Вестагер.