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Финансы 06.06.2017 17:36

Оборот по сделкам на Бакинской ФБ в январе-мае увеличился в 2,3 раза

Суммарный оборот биржевых сделок по всем инструментам на Бакинской фондовой бирже (БФБ) в январе-мае 2017 года составил 3 млрд 334 млн 187,306 тыс. манатов, что в 2,3 раза выше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" на бирже.

В общем объеме сделок на БФБ в январе-мае 2017 года на долю рынка производных сделок пришлось 1 млрд 717 млн 538,629 тыс. манатов (рост на 45,6% – ИФ-Аз), из которых на долю сделок с валютой – 1 млрд 587 млн 210,201 тыс. манатов, сделок с товарами – 130 млн 328,429 тыс. манатов.

Из общего оборота в январе-мае 2017 года на сделки с государственными ценными бумагами пришлось 719 млн 280,973 тыс. манатов (рост в 2,9 раза). При этом объем размещения облигаций, эмитированных Минфином, составил 289 млн 873,793 тыс. манатов. Объем размещения облигаций на первичном рынке составил 263 млн 838,354 тыс. манатов, на вторичном рынке – 26 млн 35,439 тыс. манатов

Объем размещения краткосрочных нот Центрального банка на первичном рынке за отчетный период составил 429 млн 407,179 тыс. манатов.

На долю паевого рынка в общем обороте БФБ в январе-мае пришлось 601 млн 346,482 тыс. манатов против 6 млн 59,297 тыс. манатов в январе-мае 2016 года. При этом объем размещения акций на первичном рынке составил 600 млн манатов, на вторичном – 1 млрд 346,482 тыс. манатов.

На долю долговых инструментов рынка ценных бумаг в общем объеме сделок в январе-мае 2017 года пришлось 284 млн 443,753 тыс. манатов (рост в 8,6 раза). При этом объем размещения облигаций Азербайджанского ипотечного фонда на первичном рынке составил 100 млн 207,099 тыс. манатов, на вторичном рынке – 90 млн 494,775 тыс. манатов. Объем размещения прочих корпоративных облигаций на вторичном рынке за январь-май составил 93 млн 741,878 тыс. манатов.

На долю репо-операций в январе-мае 2017 года в общем обороте БФБ пришлось 11 млн 577,467 тыс. манат.

Н.Аббасова

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БФБ, ОБОРОТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]