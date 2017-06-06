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Финансы 06.06.2017 17:40

ADIF в 2016г выплатил компенсаций на 587 млн манатов, получил возмещения от банков на 84 млн манатов

Азербайджанский фонд страхования вкладов (ADIF) в 2016 году выплатил компенсации вкладчикам 10 банков, чьи лицензии были отозваны в прошлом году, на сумму 587 млн 245,01 тыс. манатов.

Такие данные приведены в финансовом отчете фонда за 2016 год, опубликованном на его сайте.

«ADIF в 2016 году выплатил вкладчикам 10 банков компенсации на общую сумму 587 млн 245,01 тыс. манатов, в 2015 году вкладчиками 4 банков – 151 млн 81,913 тыс. манатов», - отмечается в отчете.

Компенсации в 2016 году получили вкладчики Bank Standard, Zaminbank, Parabank, Kredobank, Atrabank, Dekabank, Кавказский банк развития, Bank of Azerbaijan, Texnikabank, Gandjabank, в 2015 году – вкладчики Bank of Azerbaijan, Texnikabank, Gandjabank, United Credit Bank.

«ADIF в 2016 году получил возмещения от этих 10 банков на сумму 83 млн 638,215 тыс. манатов», - говорится в отчете.

ADIF создан в 2007 году. Основная цель фонда – гарантировать возврат банковских накоплений вкладчикам в случае банкротства банка и ликвидации его лицензии на прием депозитов.

А.Ахундов

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Тэги: ADIF, ВКЛАДЧИКИ, КОМПЕНСАЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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