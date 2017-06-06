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Дальнее зарубежье 06.06.2017 19:45

В ЕС отмечают рост числа смертей от передозировки наркотиков - доклад

В общей сложности 8 тыс. 441 человек погиб в Европе в 2015 году от передозировки наркотиков, говорится в докладе Европейского мониторингового центра по наркотикам и наркомании (EMCDDA), представленном во вторник в Еврокомиссии.

В документе отмечается, что число смертей, связанных с наркотиками, росло в течение последних трех лет и превысило 8 тыс. человек в 2015 году. Кроме того, число погибших увеличилось на 6% по сравнению с аналогичным периодом в 2014 году.

При этом в EMCDDA назвали ситуацию "тревожной" и призвали к принятию мер, направленных на борьбу с такой тенденцией.

"Проблема наркомании остается серьезным вызовом для европейских стран", - сказал комиссар ЕС по вопросам миграции, внутренних дел и гражданства Димитрис Аврамопулос.

"Ежегодный европейский доклад о наркотиках дает нам необходимый анализ, руководство и инструменты для совместной борьбы с этой угрозой в Европе", - добавил он.

По словам Д.Аврамопулоса, речь идет не только о том, чтобы защитить здоровье граждан ЕС, но и пресечь огромные прибыли от торговли наркотиками, которые идут в карманы организованных преступных групп в Европе и за ее пределами.

Исследование было проведено в 28 странах ЕС, а также в Турции и Норвегии. В 2015 году, данные за который завершают доклад, больше всего увеличилась смертность, связанная с наркотиками, в Германии, Литве, Нидерландах, Швеции, Великобритании и Турции.

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Тэги: ЕВРОПА, НАРКОТИКИ, СМЕРТНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]