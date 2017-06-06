Таможенные органы Азербайджана и РФ обсудили вопросы совместной борьбы с таможенными правонарушениями

Таможенные органы Азербайджана и России обсудили вопросы совместной борьбы с таможенными правонарушениями.

"Для обсуждения этих вопросов в Ессентуки прошла встреча заместителя главы Государственного таможенного комитета Азербайджана Шахин Багиров и заместитель Федеральной Таможенной службы РФ Анатолий Серишевин", - отмечается в сообщении ГТК.

Стороны на встрече подчеркнули, что таможенные органы двух стран успешно сотрудничают и готовы к совместной деятельности в борьбе с таможенными правонарушениями.

А.Азизов