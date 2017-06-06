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Бизнес и законодательство 06.06.2017 18:09

Таможенные органы Азербайджана и РФ обсудили вопросы совместной борьбы с таможенными правонарушениями

Таможенные органы Азербайджана и России обсудили вопросы совместной борьбы с таможенными правонарушениями.

"Для обсуждения этих вопросов в Ессентуки прошла встреча заместителя главы Государственного таможенного комитета Азербайджана Шахин Багиров и заместитель Федеральной Таможенной службы РФ Анатолий Серишевин", - отмечается в сообщении ГТК.

Стороны на встрече подчеркнули, что таможенные органы двух стран успешно сотрудничают и готовы к совместной деятельности в борьбе с таможенными правонарушениями.

А.Азизов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, РОССИЯ, ТАМОЖНЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]