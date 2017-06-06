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06.06.2017 18:22

Президент Алиев распорядился выделить более 4 млн манатов на развитие дорожной инфраструктуры Загатальского района

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился выделить 4,4 млн манатов на дополнительные меры по улучшению дорожно-транспортной инфраструктуры Загатальского района.

Соответствующее распоряжение И.Алиев подписал во вторник.

В рамках распоряжения, 1,8 млн манатов будет направлено на реконструкцию части автодороги Евлах-Загатала-граница Грузии, проходящей через село Верхнее Тала.

Еще 2,6 млн манатов будет направлено на завершение строительства подземных пешеходных переходов в г.Загатала.

Средства на эти цели будут выделены ОАО "Azeravtoyol" из Резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете на 2017 год.

А.Азизов

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АВТОДОРОГИ, СРЕДСТВА, ВЫДЕЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]