Президент Алиев распорядился выделить более 4 млн манатов на развитие дорожной инфраструктуры Загатальского района

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился выделить 4,4 млн манатов на дополнительные меры по улучшению дорожно-транспортной инфраструктуры Загатальского района.
Соответствующее распоряжение И.Алиев подписал во вторник.
В рамках распоряжения, 1,8 млн манатов будет направлено на реконструкцию части автодороги Евлах-Загатала-граница Грузии, проходящей через село Верхнее Тала.
Еще 2,6 млн манатов будет направлено на завершение строительства подземных пешеходных переходов в г.Загатала.
Средства на эти цели будут выделены ОАО "Azeravtoyol" из Резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете на 2017 год.
А.Азизов
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