Президент Алиев распорядился выделить более 4 млн манатов на развитие дорожной инфраструктуры Загатальского района

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился выделить 4,4 млн манатов на дополнительные меры по улучшению дорожно-транспортной инфраструктуры Загатальского района.

Соответствующее распоряжение И.Алиев подписал во вторник.

В рамках распоряжения, 1,8 млн манатов будет направлено на реконструкцию части автодороги Евлах-Загатала-граница Грузии, проходящей через село Верхнее Тала.

Еще 2,6 млн манатов будет направлено на завершение строительства подземных пешеходных переходов в г.Загатала.

Средства на эти цели будут выделены ОАО "Azeravtoyol" из Резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете на 2017 год.

А.Азизов