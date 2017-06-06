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ТЭК 06.06.2017 19:05

Нефть дешевеет из-за снижения аппетита к риску на мировых рынках, Brent упала до $49,2 за баррель

Цены на нефть продолжают снижаться во вторник на фоне общего сокращения аппетита к риску на мировых рынках.

Августовские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:50 упала на $0,27 (0,55%) до $49,2 за баррель.

Июльские фьючерсы на нефть WTI на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подешевели к этому времени на $0,23 (0,49%) - до $47,17 за баррель.

Фондовые рынки находятся в подавленном состоянии во вторник, и этот настрой передается сырьевому сектору. Инвесторы начинают задумываться о том, что мировые рынки акций, возможно, переоценены, с учетом отсутствия подвижек в реализации реформ, обещанных ранее президентом США Дональдом Трампом, пишет газета The Wall Street Journal. В этих условиях инвесторы могут начать выходить из рискованных активов, к которым относится и сырье.

"Негативный настрой инвесторов сегодня мы наблюдаем повсеместно", - отмечает аналитик по сырьевому сектору SEB Markets Бьярн Шилдроп. Внимание трейдеров направлено на данные министерства энергетики США о запасах нефти в стране за прошедшую неделю, который будет обнародован в среду в 18:30. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, ожидают снижения запасов нефти в США по итогам 9-й недели подряд - на 3,5 млн баррелей.

Тем не менее, энтузиазм инвесторов, связанный с продолжающимся сокращением запасов в США, нивелируется опасениями, что добыча нефти в стране, которая ранее достигла максимальных за девять месяцев 9,3 млн баррелей в сутки, продолжит расти.

"Это то, что держит нефтяной рынок в нынешнем ценовом диапазоне", - отмечает вице-президент по исследованиям и анализу Mobius Risk Group в Хьюстоне Джон Сосер.

Согласно данным Platts RigData, число действующих нефтяных и газовых буровых установок в США в мае увеличилось на 55 единиц (6%) по сравнению с апрелем 2017 года и на 581 штуку (131%) относительно мая 2016 года.

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Тэги: НЕФТЬ, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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