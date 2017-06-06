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Дальнее зарубежье 06.06.2017 19:11

Во Франции обезврежен мужчина, напавший с молотком на полицейского близ Собора Парижской Богоматери

Сотрудники французской полиции обезвредили мужчину, который попытался совершить нападение близ Собора Парижской Богоматери, передают во вторник местные СМИ.

Правонарушитель получил ранение.

По информации французского телевидения, мужчина набросился на одного из сотрудников полиции близ собора. По сообщению ряда СМИ, он попытался ударить сотрудника полиции молотком. Один из стражей порядка открыл по нему огонь.

В дальнейшем к месту происшествия прибыли дополнительные стражи порядка. Квартал, на территории которого произошел инцидент, оцеплен. Полицейские проверяют, не было ли у нападавшего сообщника.

В рамках действующих во Франции антитеррористических мер в стране все полицейские, осуществляющие патрулирование, вооружены и передвигаются группами по три человека: двое вооружены пистолетами, а третий - автоматическим оружием.

Сотрудники ведомства французской прокуратуры, отвечающего за связанные с терроризмом дела, уже начало расследование этого инцидента.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ПОЛИЦИЯ, СТРЕЛЬБА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]